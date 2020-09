Vrachtwagenchauffeur gewond afgevoerd na knetterharde botsing met andere truck in Vollenhove

Over de Tong Smink legt de culinaire lat in Giethoorn hoger met zijn boost voor Bodelaeke

18 september Chefkok Jan Smink ging in coronatijd noodgedwongen de uitdaging aan het noodlijdende restaurant Bodelaeke op het gelijknamige vakantiepark in Giethoorn over te nemen. Zijn reputatie (De Librije, Nederlandse afvaardiging voor de Bocuse d’Or en restaurant Jan Smink in Wolvega) schept verwachtingen. Maakt hij die waar?