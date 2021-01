Vragen bij grondaankoop scoutingterrein Steenwijkerland: ‘Zijn we verkeerd voorgelicht?’

Het is eigenlijk een ‘gepasseerd station’, maar nu de gemeenteraad vandaag beslist over de nieuwe locatie van Scoutinggroep Johan van den Kornput aan de Onderduikersweg in De Bult, vraagt D66-raadslid Emmy Elgersma zich in een open brief aan de inwoners af: is de raad verkeerd voorgelicht over die grondaankoop?