Vrijwilligers waken over cultuurhistorisch erfgoed

Berken en elzen spiegelen zich pronkzuchtig in glad water, waar alleen de boot rimpels maakt. Dicht moerasbos filtert diffuus ochtendlicht. En wat is het stil. Zó stil dat je het herfstblad kunt horen vallen in de Kooi van Pen. De eendenkooi buiten dienst is een paradijselijk oord in 'the middle of nowhere' van Noordwest-Overijssel. Geen wonder dat vrijwilligers Tjallien Muis en Erica Zwanenburg verzuchten: ,,Het is altijd weer een feest om hier naar binnen te varen.''

Feitelijk is het té stil. Geen gekwaak in verre omtrek te horen. ,,We willen weer gesnater in de kooi'', spreekt Erica hun hoop uit. Daarom wordt gewerkt aan een luxe 'makhok' met zwemwater waar, hopelijk nog voor de winter, tien tot twintig eenden een nieuw thuis vinden. Dankzij de speciale constructie van het dierenverblijf gevrijwaard van haviken, marters, ratten en snoeken.

Goed bewaard geheim

De eendenkooi in Wetering-Noord mag één van Europa's grootste zijn, het is ook een verrassend goed bewaard geheim aan de boorden van De Weerribben. Zelden pottenkijkers, minimale verstoring. In het 35 hectare omvattende complex regeert rust; alleen op gezette tijden zorgen dertig paar werkhanden dat dit cultuurhistorisch erfgoed bewaard blijft. Tweemaal per week steekt de vaste ploeg hier de handen uit de mouwen: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen. Palen zetten, rietmatten vernieuwen, beschoeiingen bijwerken, bermen maaien, korven vlechten. Het is flink buffelen om de natuur de baas te blijven. ,,Doe je niks, dan groeit alles zo dicht.'' Tjallien maakt een armgebaar naar een van de vijf kooiplassen: ,,Maar het is geen straf om hier te werken.'' Erica knikt instemmend: ,,Een voorrecht om hier te mogen werken.''

Een stap terug in de tijd. De kooi die al sinds de Tweede Wereldoorlog eigendom is van Staatsbosbeheer, werd in 1885 opgericht door Jan Harmens Pen. Zoon Harm Jans nam het ambacht van kooiker over, later kleinzoon Jan. Wim ten Klooster was de laatste kooiker en tot omstreeks 2007 actief, ,,toen waren de eenden op.'' Als gevolg van de veranderde trek door de aanleg van de Noordoostpolder en de opmars van moerasbossen die roofvogels als nieuwe bewoners aantrokken, ging het rap bergafwaarts met de populatie. De eend is niet langer afhankelijk van de luwte van de kooi, maar vindt overal in deze waterrijke streek wel vaarten, riet- en en akkerlanden om te schuilen.

Open dagen

Buurtbewoners mochten al eens een kijkje achter de (riet)schermen nemen, voor het eerst zijn nu ook alle andere belangstellenden welkom. Op zaterdag 21 oktober en zondag 5 november is er open huis. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer geven tekst en uitleg tijdens een 3 uur durende vaar- en wandeltocht door dat mystieke labyrint van achttien vangpijpen en vijf kooiplassen. Ook het knusse kooihuisje is open voor catering. De rondleidingen zijn gratis, al wordt een bijdrage op prijs gesteld. Tip: draag laarzen. Opgave is vereist, dat kan bij Tjallien Muis via e-mail tjmuis11@zonnet.nl of op 0521-371344.