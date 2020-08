Vrouw in Steenwijk slaat met haar auto over de kop en landt in een sloot

Video IJsmakers Meppel zorgt ook voor verkoeling in Steenwijk, Staphorst en Wanneper­veen

12 augustus Vijfhonderd liter ijs in 40 verschillende smaken gaat er dagelijks doorheen bij De IJsmakers met vestigingen in Meppel, Steenwijk, Staphorst en Wanneperveen. ,,Wie investeert in zijn ingrediënten krijgt kwaliteitsijs", zegt eigenaar Ilan Nakar.