Vrouw op quad raakt bestelbus bij Scheerwolde en wordt met spoed naar ziekenhuis gebracht

Roep om rondweg klinkt steeds luider in Blokzijl en Ossenzijl: ‘Anders worden we dat leuke dorp waar de infrastruc­tuur zo slecht is’

In Blokzijl en Ossenzijl is het al jarenlang een belangrijk thema: een nieuwe weg die moet voorkomen dat het verkeer in het centrum langer vastloopt. Nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de kaarten opnieuw worden verdeeld, hopen beide dorpen dat hun wens eindelijk werkelijkheid wordt. ,,Het is een noodzaak.”

8 maart