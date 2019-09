Vurig ‘Kopje Cultuur’ dreunt nog na in Steenwijk

Jubileum in 2020

Kopje Cultuur viert in 2020 de twintigste editie. ,,Natuurlijk denken we stiekem al aan de invulling van ons jubileum”, zegt Monique Bos. Feestelijk maar ingetogen, dat wordt het credo ,,Je kunt wel helemaal over ‘the top’ gaan, maar het moet ook betaalbaar blijven. Kopje Cultuur is nog steeds gratis toegankelijk voor publiek, we willen dat iedereen in aanraking kan komen met kunst en cultuur, ook als je het minder breed hebt.” Donateurs zijn welkom. ,,We hebben er nu 260 en dit weekend flink gelobbyd, we willen toe naar 500 vaste vrienden.”