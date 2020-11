Vuurwerkbom veroorzaakt brand op de Markt in Steenwijk: ‘Je zult er maar met je hondje lopen’

Grote brand monumen­taal horecapand Steenwijk

31 augustus In het monumentale horecapand De Rechter in het centrum van Steenwijk woedt woensdag een grote brand. Er zijn geen gewonden, meldde een politiewoordvoerder. Zo'n twintig bewoners worden in de buurt opgevangen. De brand is ontstaan in de keuken van het horecapand, aldus de politie.