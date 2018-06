VVD Overijssel wil snel nieuwe brug Witte Paarden

Zwaar verkeer

,,Iedereen is het erover eens dat er een nieuwe brug moet komen'', schrijft VVD-Statenlid Gert Brommer. ,,Dat hoeft geen extra grote of brede brug te worden, net zo een als er nu ligt is al voldoende. Als we er maar overheen kunnen met vrachtauto’s en landbouwverkeer. De omwonenden maken zich bovendien zorgen over de aanrijtijden van de hulpdiensten. Die halen in theorie op papier de aanrijtijden, maar in de praktijk moeten ze omrijden en dat leidt weer tot vertraging. Alles bij elkaar zou dat voor ProRail voldoende aanleiding moeten zijn om snel door te pakken.’'