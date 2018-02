Waaghalzen op het ijs lopen nat pak op

VideoDat het ijs op de meren, grachten en kanalen in de Kop van Overijssel niet betrouwbaar is, ondervond Joep Kranendonk dinsdagmiddag. Hij zakte door het flinterdunne ijs toen hij met zijn vier kameraden uit Steenwijk en Steenwijkerwold schaatste in de buurt van Dwarsgracht.

“Gelukkig heb ik niets. Ja, een nat pak. Ik stond tot ruim over mijn middel in het water”, zegt hij. De vijf jongens liepen door het rietland in de richting van De Otterskooi. Daar gaan ze weer het ijs op. Op de gracht bij het onder schaatsers populaire café-restaurant zijn meer schaatsers. Het ijs kraakt vervaarlijk, maar bezwijkt niet. De jongens hebben al op meer plaatsen geschaatst, in De Weerribben en op het meertje aan de Woldlakeweg bij Scheerwolde. “Gevaarlijk? Als je niet met teveel bent kan het op sommige plekken, maar je moet god uitkijken”, zegt Joost Dolstra, die ook tot de groep van vijf behoort.

De gemeente Steenwijkerland, politie, hulpdiensten en KNSB raden af om het ijs op te gaan. Op de displays langs de invalswegen van diverse kernen komt voortdurend een waarschuwing voorbij. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de ijsdikte op veel plaatsen te dun. ,,Ook is er op tal van plekken nog open water aanwezig. De aangroei van ijs is de gehele week naar verwachting te weinig om veilig te kunnen schaatsen op vaarten, plassen of meren in Steenwijkerland", aldus de woordvoerder.

Snert

In café-restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht zit Hillie Vos met smart te wachten op de komst van het schaatslegioen. Maar of het er deze week nog van komt? Ze betwijfelt het. “Maar iedereen zit er wel op te wachten. Dinsdagochtend om half acht belde de eerste al.” En daarna bleef de telefoon gaan. Allemaal met dezelfde vraag: kun je schaatsen. Hillie Vos verwijst naar de officiële instanties, die schaatsen in de Kop van Overijssel afraden. “Maar als het nog een paar nachten goed vriest, en het kan, dan zijn wij er klaar voor.” En dat blijkt want op tafel ligt al de schaatskaart met winterse gerechten zoals snert met roggebrood met spek. “De snert is klaar en het draaiboek ook. Als de drukte wel op gang komt is een belletje naar leveranciers en personeel voldoende”, zegt Hillie Vos. Met haar hopen de schaatsliefhebbers op nog een paar strenge nachtvorsten.

IJsbanen

Dan is in ieder geval de kans groot dat de nodige ijsbanen open gaan. In Staphorst was dat dinsdagochtend weer het geval nadat de vrijwilligers met een giertank de betonnen skeelerbaan hadden gesproeid waardoor er een laagje ijs ontstond. Ook dinsdag al volop ijsplezier voor de vakantie vierende jeugd in Belt-Schutsloot op een ijsbaantje en in Vollenhove op de gracht langs de George Schenckstraat, waar kinderen zich volop vermaakten als alternatief voor de nog niet geopende ijsbaan.