Waarom breekt iemand in zomer in bij ijsclub in Steenwijk?

Voor de derde keer in ruim een maand is er bij een clubgebouw in Steenwijk ingebroken. Zaterdagnacht was het raak bij IJsclub Steenwijk. Eerder waren voetbalvereniging Steenwijker Boys en de postduivenvereniging De Postduif aan de beurt.

Opmerkelijke overeenkomst is dat de schade steeds groot is en er niets gestolen blijkt. ,,In de zomerperiode staan er in ons clubhuis bijna geen waardevolle spullen'', meldt Rein Berger, algemeen bestuurslid van IJsclub Steenwijk. ,,We missen niets, er is alleen schade. Gereedschap zoals sneeuwruimers is niet meegenomen." Berger vraagt zich af waarom iemand in de zomer, als er bijna niets te halen valt, een bezoek brengt aan een club waar meestal alleen in de winter bedrijvigheid is. ,,Wij hebben nu bijna niets van waarde. De lade van de kassa staat open opdat mensen zien dat er niets in zit."

Nooit eerder is er bij de ijsclub ingebroken en forse schade aangericht. De buitendeur is met een koevoet kapot gemaakt. Een kast en deuren zijn ingetrapt. ,,Erg schrikken en heel vervelend. Hier zitten we niet op te wachten", zegt Berger daags na de ontdekking. ,,Ons geluk was dat er een boer elke dag komt omdat er schapen op het terrein van de ijsbaan rondlopen. Zo kon hij zondagochtend constateren dat er iets mis was." Berger baalt. In de zomer wil de IJsclub zich graag bezighouden met andere zaken. ,,Verenigingen zijn denk ik een makkelijk doelwit omdat niemand aanwezig is en het afgelegen en niet midden in een woonwijk ligt. Toch zou je denken dat mensen weten dat er bij verenigingen niet zoveel te halen valt. We zullen met de beveiliging bezig moeten. De volgende vergadering gaan we dit bespreken, het is jammer dat dit moet."

Duizenden euro's

Eind vorige maand probeerden vandalen binnen te komen in het clubhuis van De Postduif en in de kantine van Steenwijker Boys. Het bleef bij een poging en er werd niets gestolen, maar de schade liep in de duizenden euro's. ,,We weten niet wat de reden van de inbraken is. Wel zien we vaak dat mensen een bepaalde zelfde manier van handelen hebben", reageert Hilda van der Walle, agent in de gemeente Steenwijkerland.

,,Als politie vragen we ons af waarom ze binnen willen komen en wat ze willen hebben. Het kunnen jongeren zijn die zich vervelen, maar ook gewoon inbrekers. Een verband hebben we niet kunnen aantonen. Bij de inbraak bij de voetbalvereniging is een schoenafdruk aangetroffen van de vermoedelijke inbreker. We onderzoeken het en kijken bijvoorbeeld of bedrijven in de buurt camerabeelden hebben."