Wanneperveen zit niet te wachten op zonnepark: ‘Waarom zo'n mooi gebied vernachelen met een zonnepark?’

Wanneper­veen vreest zonnepark in achtertuin: ‘Jullie verkloten de natuur’

20 februari Zonne-energie? Prima, maar niet in mijn mooie achtertuin. Dat was woensdagavond min of meer de strekking van de weerstand in Wanneperveen tegen het beoogde Zonneveld Brugjesgracht. ,,Jullie willen iets terugdoen voor de natuur? Er ís al natuur en die is fantastisch. Jullie gaan het verkloten.”