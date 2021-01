Was er een akkoord over invulling beruchte Welkooppand Steenwijk? De rechter moet het beslissen

Grote zoektocht naar twee personen in Giethoorn; één verdachte gepakt

19 januari De politie is dinsdagmiddag een grote zoektocht begonnen naar twee verdachten van een misdrijf in de omgeving van de Kerkweg in Giethoorn. Een van de verdachten is inmiddels aangehouden. De politie kon de man ter hoogte van de Shell aan de Ruxveenseweg in Steenwijk in de boeien slaan.