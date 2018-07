Waterpeil 3 centimeter omhoog om Weerribben en Wieden te beschermen tegen droogte

Om het waterpeil in het boezemgebied drie centimeter omhoog te krijgen, stroomt via de inlaat naast gemaal Stroink aan de dijk tussen Vollenhove en Blokzijl momenteel 500 tot 600 kuub water per minuut de Kop van Overijssel in.

Enorme bak

,,Vorige week was dat nog 400 kuub, dus 400.000 liter water per minuut", zegt waterschapswoordvoerder Herald van Gerner. ,,Genoeg om de boel op peil te houden. Maar nu willen we het peil omhoog brengen en zetten we een tandje bij. Het peil in het hele boezemgebied 3 centimeter omhoog lijkt weinig, maar in het hele gebied is dat een enorme bak met water."

Het water dat de Kop van Overijssel wordt ingelaten, komt uit het IJsselmeer en gaat via het Vollenhovermeer naar de inlaat bij gemaal Stroink.

Mastenbroek

In polder Mastenbroek staan de sloten 'mooi vol'. ,,We kunnen daar nog voldoende water aanvoeren vanuit de IJssel", weet Van Gerner. ,,En misschien wordt polder Mastenbroek nog een beetje gevoed met kwelwater dat vanuit de grond omhoog komt. Hoewel ik denk dat dat nu aardig opdroogt."