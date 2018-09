Waterschap controleert 2.500 kilometer sloten

Werk aan de winkel voor medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vanaf 15 november controleren ze een slordige 2.500 kilometer sloten in het werkgebied van het waterschap. En dat is bijna een verdubbeling van het aantal kilometers in 2017.

Vorig jaar heeft het dagelijks waterschapsbestuur besloten met ingang van 2018 in het gehele werkgebied een najaarsschouw te houden. Na de fusie in 2016 waaruit WDODelta is ontstaan, gebeurde dit in het zuidelijke deel (voormalig Groot Salland) alleen op verzoek van eigenaren en pachters. In voormalig Reest en Wieden-gebied zijn de sloten wel gecontroleerd.

Verdubbeling

,,We wilden overal gelijk beleid", zegt woordvoerder Klaas Jansen van WDODelta. ,,Daarom controleren we nu in het hele werkgebied of de sloten goed zijn onderhouden." Daarbij gaat het om een slordige 2.500 kilometer aan schouwsloten; 1.126 kilometer in 'Reest en Wieden', het voormalige Groot Salland-gebied telt 1.335 kilometer.

Woordvoerder Jansen: ,,Dat betekent globaal een verdubbeling van het schouwwerk. Vanaf 15 november gaan niet alleen de collega's van handhaving controleren, maar ook collega's van andere afdelingen die er tijd voor vrij kunnen maken. Allemaal mensen van het waterschap."

Schouwsloot

Wie zijn schouwsloot (kleinere watergang, maar wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water) niet op orde heeft, krijgt een brief met de mededeling wanneer de sloot schoon moet zijn. ,,In december gaan we herschouwen", aldus Jansen. ,,Is het dan nog niet in orde, dan maken we de sloot zelf schoon of schakelen we een loonwerker in. De kosten worden doorberekend aan de eigenaar of pachter."