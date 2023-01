Waterschap pakt weer woekerende planten aan in De Wieden, sommige vaarroutes afgesloten

Daarmee pakken ze als het ware zuurstof af van andere waterplanten en vissen. Ook mensen (bijvoorbeeld duikers) en infrastrcutuur (stuwen, gemalen) kunnen last hebben van wat het waterschap ‘probleemplanten’ noemt. Ze belemmeren de aan- af en voer van water in De Wieden.

Handmatig of met de boot

In dit geval noemt WDODelta specifiek het ongelijkbladig vederkruid (zie kader). Dat is niet overal in het gebied evenveel aanwezig en daarom gaat het waterschap op sommige plekken (ook plekken die bijvoorbeeld lastig te bereiken zijn) handmatig te werk, zo legde het waterschap ook eerder aan de Stentor al uit.

,,Is er een grote hoeveelheid aanwezig, dan zetten we de harkboot in en verwijderen we de exoten van wortel tot blad uit het water. De losgewoelde exoten halen we daarna weg. Elk restje kan namelijk zorgen voor een nieuwe plant en dat proberen we te voorkomen”, zegt gebiedsbeheerder Matthijs de Graaf.