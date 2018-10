Watertaxi blijft nog een maand varen in Kop van Overijssel

,,Wegens groot succes dit jaar heeft Natuurmonumenten het vaarseizoen van de Ecowaterliner een maand verlengd", aldus Kristel van Biesen, medewerker van Bezoekerscentrum De Wieden bij Sint Jansklooster. De watertaxi vaart dagelijks vanuit Sint Jansklooster naar Blokzijl en Giethoorn. Omdat de fiets mee kan aan boord kan de watertaxi worden benut om de meren over te steken tijdens een fietstocht door het gebied. ,,Maar een vaartocht met de watertaxi is ook leuk te combineren met een wandeling door het natuurgebied De Wieden", aldus Van Biesen. ''Nu we nog varen is het de ultieme kans om ook in het najaar nog volop te genieten van herfstkleuren in het moeras en de rietlanden."