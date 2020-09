Watertoren Sint Jansklooster weer gevuld op monumentendag

Om het leidingwater voor de regio op peil te houden zijn in Nederland vanaf het midden van de negentiende eeuw in totaal 260 watertorens gebouwd. De watertoren van Sint Jansklooster die bijna negentig jaar oud is en qua architectuur als twee druppels water lijkt op de torens van Steenwijkerwold en Raalte, is niet meer in gebruik. Bovenin zat een opslag voor 400.000 liter drinkwater, die tot de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik was en toen werd vervangen door modernere technieken.