‘We gaan weer voor een slordige dertig mille’

Caviabak

Rosier voegt toe dat er enorm veel kleding te koop is. ,,En daarbij zit ook prachtige merkkleding hoor.’’ Het enveloppenspel, de caviabak, en het rad van avontuur, ontbreken ook deze keer niet. Er zijn al zo’n 7500 loten verkocht voor een euro per stuk. Daarmee zijn ook mooie prijsjes te winnen. ,,Op deze manier hebben we al een leuke basis gelegd voor een aardig eindbedrag.’’ Die ligt jaarlijks ergens rond de dertig mille. ,,Vorig jaar was de opbrengst 30.650 euro. Daar gaan we ook deze keer voor. De topper was 2003.Destijds brachten de bezoekers 37.000 euro in het laatje.’’