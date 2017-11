Weekmarkt drie keer op Voorpoortplein

Burgertop helpt bij ener­gie-neu­traal Steenwijkerland

6:00 In een G1000-burgertop buigen zich zaterdag 333 inwoners van Steenwijkerland over het thema hoe de gemeente energie-neutraal gemaakt kan worden. ,,In alle vrijheid, want dat is voorwaarde", zegt Harm van Dijk (59) namens stichting G1000 en de gemeente die gastheer is bij de bijeenkomst. Vier vragen aan hem over wat er te verwachten is.