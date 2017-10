Weekmarkt Vollenhove: snel terug naar centrum

Daarover is vrijwel iedereen het wel eens. Maar het wachten is op een besluit van de gemeente Steenwijkerland, zo blijkt uit vragen van de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) en informatie van Belangenvereniging Vollenhove Stad.

Dinsdag besproken

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten nog niet op de kwestie te kunnen ingaan. Hij zegt te verwachten dat het college dinsdag praat over de beantwoording van de vragen en daarna de gemeenteraad informeert. “Dan volgt de pers, we kunnen nu dus nog niets aangeven.”

Ongezellig

De weekmarkt op dinsdagmorgen wordt al een flink aantal jaren gehouden op de parkeerplaats van multifunctioneel centrum De Burght. Maar die locatie wordt als ongezellig ervaren, zeker nu er nog maar acht marktkramen over zijn. Daarom hebben de marktkooplieden het oog laten vallen op twee locaties in het centrum, het Voorpoortplein en de Molenberg. Na de herinrichting is dat midden tussen de winkels en supermarkten. Volgens de CPB is dit voorjaar al gekeken of de verplaatsing mogelijk zou zijn, met een positief resultaat waarop de marktmeester er mee aan de slag zou gaan. “Maar tot op heden is het stil gebleven. De tijd dringt”, aldus de CPB, die bij het college aanstuurt op snelle duidelijkheid.