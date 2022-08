Weer plannen voor een zonnepark in Onna: ‘We dragen ons steentje al bij’

Nieuw beleid voor zonnepar­ken in Steenwij­ker­land: Hoe groot mag een zonnepark zijn?

Steenwijkerland gaat de regels voor zonneparken aanpassen, nadat er vorig jaar een aantal keer discussies ontstonden over de komst van zonneparken in onder meer Eesveen en Wanneperveen. De gemeenteraad moet dinsdagavond een advies geven over het aantal zonneparken: een paar grote parken of meerdere kleine?

14 januari