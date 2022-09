Weer studenten van Saxion aan de slag in Nationaal Park Weerribben-Wieden

Nieuwe veteranen­med­ley te horen tijdens concert KMK Johan Willem Friso in De Meenthe Steenwijk

In samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld biedt de Koninklijke Landmacht de inwoners van de gemeente wederom een relatieconcert aan. Op 12 oktober treedt in theater De Meenthe in Steenwijk de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso op.

18 september