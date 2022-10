Weer werkzaamheden aan bijzonder landschap in De Wieden: ‘Honderdjarige cyclus begint opnieuw’

Waarom vluchtelin­gen in Nederland steeds vaker worden opgevangen op het water

De opvang van asielzoekers gebeurt steeds vaker op het water. Kleinschalig - zoals in Urk, Genemuiden en Meppel - maar ook op grote schaal, zoals in Velzen en Amsterdam waar enkele duizenden vluchtelingen een plek krijgen op een mega-cruiseschip. Wat maakt deze schepen kennelijk zo geschikt voor opvang? En moeten we dat wel willen?

5 oktober