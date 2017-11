Weerribben-Wieden verdringt WaterReijk

Op papier is de marketingnaam WaterReijk al een poosje verleden tijd, nu is de naam ook van de komborden bij de entree van kernen in Steenwijkerland verdwenen.

Een handvol betrokkenen heeft daar gisterochtend aan de voet van de watertoren in Sint Jansklooster bij stilgestaan. Uiteraard bij een kombord dat inmiddels is voorzien van het kleurige bord Weerribben-Wieden.

Krachtig

,,Een krachtige naam", zegt Jurr van Dalen, de kersverse directeur van Stichting Weerribben-Wieden. ,,En een hele mooie start ook", doelt Van Dalen op de onlangs opgerichte stichting, die is ontstaan uit het kernteam dat de gemeente Steenwijkerland adviseerde over het Nationaal Park Weerribben-Wieden.

De locatie bij het baken van Sint Jansklooster is bewust gekozen. ,,Een prachtige locatie en de entree naar het gebied", aldus Van Dalen, die continuïteit hoog in het vaandel heeft staan en zijn parttime directeurschap begint met het opstellen van een meerjarenplanning en de realisatie van projecten, zoals de toegangspoorten tot het gebied.

In totaal gaat het om 60 komborden in Steenwijkerland waarop het WaterReijk-bord wordt vervangen door de kleurige variant met in witte letters Weerribben-Wieden. Kosten: 1.900 euro.

Voorzitter Roel van Hoorn van KopTop, de vereniging van recreatieondernemers in het gebied Weerribben-Wieden, is blij dat het traject om te komen tot een nieuwe gebiedsnaam na anderhalf jaar achter de rug is. ,,Maar dan heb je ook wat", zegt Van Hoorn, die KopTop vertegenwoordigt in het stichtingsbestuur van Weerribben-Wieden.

Gekunsteld

Het zijn de recreatieondernemers in de Kop van Overijssel geweest die in de eerste maanden van 2016 spraken over afschaffing van de marketingnaam WaterReijk Weerribben Wieden. ,,De naam WaterReijk is te gekunsteld en roept weerstand op", aldus Van Hoorn.