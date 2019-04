Weerribbendorp Kalenberg heeft met Kalenberger Turfje ‘eigen, sociale’ koek

Hulporgani­sa­tie boeren: ‘De menselijke kant achter dierenleed wordt vergeten, de nazorg schiet tekort’

12 april Voor de derde keer in korte tijd dreigt een bedrijf in de regio aan de ketting te worden gelegd na constatering van ernstig dierenleed. De NVWA greep onlangs in bij een boer uit Steenwijkerland nadat inspecteurs 180 verwaarloosde koeien en schapen aantroffen. Volgens hulporganisatie Zorg om Boer en Tuinder laat de nazorg voor veehouders na dit soort ingrijpende acties te wensen over.