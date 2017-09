Weggebruikers zoeken eigen omleidingsroute via Steenwijkerdiep

De Blokzijlseweg tussen Steenwijk en Blokzijl is wegens werkzaamheden afgesloten. Verkeer maakt veelvuldig gebruik van het Steenwijkerdiep Noord als omleidingsroute. Daar is nu tijdelijk eenrichtingsverkeer van kracht.

De aannemer is maandag begonnen met het werk aan de provinciale N333 tussen Blokzijl en Steenwijk. Reden waarom de hoofdrijbaan van deze Blokzijlseweg tot en met zaterdag 7 oktober is afgesloten. Hoewel de provincie Overijssel een omleidingsroute via de N331-N762-N334 (van Marknesse via Vollenhove naar Giethoorn) heeft ingesteld, maakt verkeer veelvuldig gebruik van het Steenwijkerdiep Noord als omleidingsroute.

'Levensgevaarlijke situaties'

Normaal is het al oppassen op deze smalle weg in het buitengebied van Scheerwolde. Nu het aantal auto's en tractoren dat van de weg langs het Steenwijkerdiep gebruik maakt fors is toegenomen, ontstaan volgens aanwonende Monique Bos 'levensgevaarlijke situaties'.

Zij heeft deze week meerdere malen en uiteindelijk succesvol bij de gemeente Steenwijkerland aan de bel getrokken over de gevaarlijke verkeerssituatie bij haar voor de deur. ,,Tijdens een voorlichtingsavond van de provincie hebben we heel duidelijk aangegeven dat er veel verkeer via het Steenwijkerdiep gaat rijden en dat het een probleem gaat worden, omdat het Steenwijkerdiep daar niet op ingericht is."

Landbouwverkeer

Bos en haar dorpsgenoten hebben gelijk gekregen. ,,Het is niet alleen forensisch, maar ook landbouw- en vrachtverkeer dat via het Steenwijkerdiep gaat. En dan is de maisoogst nog niet eens begonnen. Het is één groot drama", zegt de verontruste moeder, die ook schoolgaande kinderen over het drukke Steenwijkerdiep Noord ziet fietsen. ,,Mensen die hier nooit komen, rijden 80. Dat kan echt niet. Je kunt elkaar hier niet passeren."

Gewapend met foto's van hachelijke verkeerssituaties, kapotgereden bermen boordevol blubber en diepe gaten is Bos woensdag naar het gemeentehuis gereden. ,,En woensdagavond is er ook nog een ongeluk gebeurd", zegt Bos over het voorval waarbij een auto frontaal tegen een boom is gebotst.

Eenrichtingsverkeer

De verontruste bewoonster heeft steun gekregen van Plaatselijk Belang Scheerwolde. In overleg met de belangenvereniging en de provincie Overijssel heeft de gemeente Steenwijkerland sinds gisteren 'in het belang van de verkeersveiligheid' eenrichtingsverkeer ingesteld op het Steenwijkerdiep Noord en de Ingenieur Luteijnweg.

Op het Steenwijkerdiep Noord is de rijrichting vanaf de Hesselingendijk naar Scheerwolde en op de Ingenieur Luteijnweg vanaf Wetering-Oost naar de Hesselingendijk. Deze tijdelijke verkeersmaatregel geldt zolang de Blokzijlseweg wegens onderhoudswerkzaamheden is afgesloten.