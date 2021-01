‘Wel geinig televisiespel’ levert geschiedenisdocent uit Steenwijk geldprijs op: ‘Vragen over showbizz zijn lastig’

Het leek hem wel ‘geinig’ om een keertje mee te doen aan het televisiespel van Omroep Max, niet wetende dat honderden leerlingen van het RSG Tromp Meesters mee zouden kijken. Brouwer: ,,Toen ik dinsdag in mijn eerste ronde van het programma de winst had behaald heb ik het wel op mijn Instagram gezet, maar ik werd wel overweldigd door de reacties van mijn leerlingen die allemaal aangaven dat ze zouden gaan kijken. Er waren ook veel ouders en oud-leerlingen die reageerden.”

Flater

De opnames voor de televisiequiz, die draait om het beantwoorden van verschillende algemene vragen, vonden in december plaats. ,,Ik kijk het programma regelmatig, mijn broer heeft ook meegedaan en die vond dat ik het ook eens moest proberen. Ik besloot in eerste instantie niets te zeggen over mijn deelname, want als je een flater slaat hoop je dat er niet teveel mensen naar kijken. Maar zeker de geschiedenisvragen en vragen over geloof en verstand gingen mij goed af.”

De eerste ronde op dinsdag ging goed, op donderdag had hij zichtbaar meer moeite om alle vragen goed te kunnen beantwoorden. ,,Je kunt je niet goed voorbereiden omdat de vragen allemaal gebaseerd zijn op algemene kennis. Ik heb wel van tevoren alle hoofdsteden in de wereld nagelopen en de afstanden van de planeten tot de aarde, maar als je mij muziekvragen stelt of iets over de showbizz, dan wordt het lastig.”

Terechte winnares

In de laatste vragenronde greep hij net naast de winst. ,,Gaandeweg de wedstrijd bleek mijn tegenstandster wel de betere speelster. Ik had echt geluk moeten hebben om haar te verslaan en vind haar een terechte winnares.” Aan het programma houdt Brouwer een bedrag van 1900 euro over waar nog dertig procent kansspelbelasting af gaat. ,,Het blijft alsnog een leuk bedrag om mee naar huis te kunnen nemen.”

Op school is de docent het onderwerp van veel gesprekken: ,,Onze examenkandidaten mogen allemaal naar school komen en veel van hen gaven aan dat ze gekeken hebben, wat natuurlijk erg leuk is.”