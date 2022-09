Wending in loswalsoap Giethoorn: gemeente werkt aan nieuwe poging voor mechanisch laden en lossen

met video Man gewond aangetrof­fen in Kuinderbos

Een man is zaterdagochtend gewond aangetroffen in het Kuinderbos bij Kuinre. De politie trof het slachtoffer in een auto op een afgelegen plek aan in het Kuinderbos, in de buurt van de Hopweg en de Oude haven van Kuinre.

10 september