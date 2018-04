Werkstraf voor man die schoonouders bestal in Vollenhove

La­tex-ballonnen lucht in bij jaarmarkt Sint Janskloos­ter

10:38 De organisatoren van de Kloostermarkt in Sint Jansklooster houden ook dit jaar een ballonnenwedstrijd. Gezien de maatschappelijke discussie over de milieuschade, is wel gekozen voor het gebruik van latex-ballonnen. Die zouden volledig afbreekbaar zijn. Met de ballonnenwedstrijd, het spelen van het Wilhelmus door fanfare SDG en een openingswoord van wethouder Oene Akkerman start om 10.00 uur de 39ste editie van de Kloostermarkt. In Sint Jansklooster is een parcours uitgezet van 1200 meter dat vol komt te staan met marktkramen. Het programma bestaat verder uit een kleedjesmarkt, diverse (muzikale) optredens en demonstraties van oude ambachten.