Werkstraffen voor vechtpartij Steenwijk

Een Oktoberfest in Steenwijk eindigde vorig jaar in een vechtpartij op straat. Donderdag kregen twee mannen een werkstraf opgelegd.

Met hun lederhosen nog aan lagen enkele jongens op de grond terwijl ze nog rake klappen kregen. Het ging er hard aan toe in de nacht van 9 oktober vorig jaar in Steenwijk. ,,Het in het gezicht stompen en het tegen het hoofd schoppen met je schoenen aan, dat kan zwaar lichamelijk letsel veroorzaken'', zei de officier van justitie bestraffend.

Geen onbekenden

De 20-jarige D.K. uit Meppel en de 19-jarige J.L. uit Steenwijk waren geen onbekenden in de Zwolse rechtbank. ,,Ik had me nog zo voorgenomen je hier niet weer te zien'', zei de rechter bij binnenkomst van L. ,,Ik ook'', reageerde hij. Beide jongens hadden flink aan de wodka gezeten voor ze in het uitgaansgedruis in de binnenstad belandden. L. was naar eigen zeggen niet bij de vechtpartij betrokken. Hij trok zich al terug toen het uit de hand liep, zei hij. K. kon zich vrijwel niets meer van die avond herinneren. Als anderen beweerden dat hij geslagen had, dan zou het wel uit zelfverdediging geweest zijn.

Quote Je bent veel dichter op het vuur geweest dan je zegt

K. gaf aan dat hij inmiddels geleerd had: hij gaat vrijwel nooit meer uit in Steenwijk. De wodkafles laat hij aan zich voorbij gaan. De officier van justitie eiste tegen beide heren 100 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. L. had een advocaat bij zich die zich afvroeg hoe zeker de getuigen waren van hun zaak. ,,Wie zegt me dat zij het goed gezien hebben? Hadden zij wellicht ook gedronken?'' De politierechter veroordeelde beide heren tot de geëiste straf. Ook L. die duidelijk nabij een van de jongens is gezien waarvan velen zeiden dat hij trappen uitdeelde. ,,Je bent veel dichter op het vuur geweest dan je zegt.''