Wethouder: biomassacentrale Steenwijk in elk geval nu niet te sluiten

Op dit moment is het juridisch niet mogelijk om de biomassacentrale in Steenwijk te sluiten, ondanks de overlast die ondernemers en omwonenden ervan ondervinden. Dat heeft wethouder Bram Harmsma vrijdagochtend laten weten.

Daarmee blijft het wachten op het plan van aanpak dat het college van burgemeester en wethouders eerder deze week aankondigde. Dat plan moet er in de week van 7 november liggen. Dan moet duidelijk worden wat er vanuit het gemeentebestuur gaat gebeuren om de zorgen van betrokkenen over houtstof, geluidstoffen en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, het hoofd te bieden.

De gemeenteraad nam op dezelfde dag dat die datum van 7 november naar buiten kwam, een motie van raadslid Aletta Makken (VeurElkaar) aan die de betrokken wethouder opdroeg vandaag - vrijdag - met een aantal antwoorden komen.

De hamvraag: ‘Waarom kan een bedrijf als IceBear in bedrijf blijven terwijl zij bewezen overlast veroorzaken? Dit blijkt namelijk uit de meetresultaten.’ De uitleg van de wethouder: ‘We hebben als college een bevoegdheid tot handhavend optreden, als sprake is van overtredingen en legalisatie niet mogelijk lijkt.’

‘Geen juridische grondslag’

Het college onderkent nogmaals de overlast voor de omgeving: ‘Alleen meetresultaten zijn niet voldoende, deze moeten ook beoordeeld worden in het licht van wettelijke normen. Daarbij hebben we ons aan een aantal juridische spelregels te houden.’ De experts die dat voor de gemeente doorlichten, leveren in november de uitkomsten. ‘Tot die tijd is er in juridische zin geen grondslag om een bedrijf te sluiten.’

Informatie en gezondheid

Er stonden ook nog vragen over informatievoorziening en gezondheidsonderzoeken open. Over het eerste zegt Harmsma dat er met de werkgroep (die onder meer eerder een petitie aan de gemeente aanbood) contact is geweest.

‘Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over wat voor de werkgroep relevant is, is een afspraak ingepland om dossiers op het gemeentehuis in te komen zien. Afgezien van vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie die onder de privacywet valt kan de werkgroep alle stukken inzien en zelf beoordelen wat zij relevant vindt.’

Over een gezondheidsonderzoek kon de wethouder nog niet meer zeggen dan eerder deze week: de resultaten van een blik die GGD op de onderzoeken over ‘geluid, stof en formaldehyde’ werpt in het kader van de gezondheid, zijn er nog niet. Het is nog niet bekend wanneer die resultaten er wel zijn.