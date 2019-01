Wethouder geeft Steenwijkerlandse jongeren supercompliment: ‘En nu de volgende stap’

Bert Ekkelenkamp is een van de sportcoaches die de jongeren in de afgelopen twaalf weken heeft begeleid. In Sportinn liet hij ze sportoefeningen doen en schonk hij ook aandacht aan gezond eten en persoonlijke ontwikkeling. ,,Het zijn jongeren die zijn vastgelopen in de maatschappij. Zij zijn bijvoorbeeld gestopt met hun opleiding, werkloos geraakt of ze hebben mentale problemen’’, legt hij uit.

Spieren

Laura de Ruiter (23) kwam via haar begeleider van het IGSD in aanraking met het project. ,,Ik wilde mijn zelfvertrouwen vergroten en leren om niet zo snel af te haken en gewoon te gaan. Ook als ik me niet zo lekker voel.’’ Dat is haar tijdens het project gelukt. Het leverde haar bovendien vrijwilligerswerk bij een kringloopwinkel op. ,,Ik was al aan het afvallen, maar dat lukte even niet meer. Hier kon ik weer de draad oppakken’’, voegt ze toe. Haar vriend Marcel Luinge (27) heeft dezelfde doelen. ,,Ik ben ook aardig wat kilo’s kwijt en het lukte me om te blijven gaan. Het is net als een sneeuwbal, als je een keer niet gaat, wordt het de volgende keer steeds moeilijker’’, zegt hij. Met de sportoefeningen kweekte hij spieren, waardoor het vrijwilligerswerk in de kringloopwinkel hem nu gemakkelijker afgaat.