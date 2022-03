Wetland Wonen bouwt 24 sociale huurappartementen in Steenwijk, oplevering eind dit jaar

Woningcorporatie Wetland Wonen begint maandag 14 maart met de bouw van 24 energiezuinige, sociale huurappartementen in de wijk Woldmeente in Steenwijk. Als de bouw voorspoedig verloopt, kunnen de woningen eind dit jaar worden opgeleverd.

De 24 appartementen worden verdeeld over twee gebouwen van drie bouwlagen. Twaalf appartementen worden gebouwd aan de Sluisweg (tegenover Isala Diaconessenhuis) en er komt eenzelfde complex aan De Vesting (tegenover ’t Ravelijn). Beide gebouwen krijgen een eigen kleur.

,,De bouw van deze appartementen in Steenwijk is een primeur voor Wetland Wonen en de stad. Met de bouw van de sociale huurappartementen aan de Sluisweg en De Vesting kunnen we nu ook woningzoekenden in de stad Steenwijk bedienen”, zegt Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen.

De woningcorporatie, met woningen in verschillende kernen van de gemeente Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, heeft op dit moment nog geen woningen in de stad Steenwijk. Het nieuwbouwplan komt voort uit afspraken die Wetland Wonen en Steenwijkerland hebben gemaakt, waaronder dat de woningcorporatie investeert in betaalbaar wonen in de gemeente.

Symbolische eerste paal

Het begin van de bouw is afgelopen donderdag gevierd met een feestelijk samenzijn op het bouwterrein aan de Sluisweg. Wethouder Marcel Scheringa van Steenwijkerland heeft samen met directeur-bestuurder van Wetland Wonen, Marcel Timmerman, directeur van bouwbedrijf Schutte bouw en ontwikkeling, Harold Grobben en twee enthousiaste aanwezigen een symbolische eerste paal in de grond geslagen. Dat is gedaan met behulp van een ouderwetse heistelling. Ook is het bouwbord onthuld en is de grondovereenkomst ondertekend.

De appartementen worden in de loop van 2022 verhuurd via De Woningzoeker, de site waarop Wetland Wonen de beschikbare woningen te huur aanbiedt. Een inschrijving voor De Woningzoeker is nodig om te kunnen reageren op de appartementen.