Wie koopt de Theekoepel in Steenwijks Park Rams Woerthe?

Aanleggen met een bootje om wat te drinken in Park Rams Woerthe in Steenwijk? Als het aan de gemeente ligt wordt dat over een aantal jaren werkelijkheid. Om dat te realiseren gaat de theekoepel in de verkoop.

De terugkomst van horeca in de theekoepel moet ervoor zorgen dat het park weer levendig wordt en blijft. Volgens de gemeente past invulling van horeca op deze plek daar goed bij, zo valt te lezen in een memo over opties en keuzes ten aanzien van de theekoepel.

Beslissing uitgesteld

De theekoepel mag in het plan niet worden uitgebreid met andere bouwwerken of aanbouwsel. Ook moet er groen geplaatst worden rondom de koepel, zodat het zicht op de minder fraaie onderkant met ventilatoren weg wordt genomen. In het plan wordt ook rekening gehouden met een terras.

De koepel stond al lange tijd leeg. In 2017 was er een koper voor de koepel, maar de gemeente besloot toen te wachten met het maken van een beslissing tot de visie op het park gereed was.

Buren

Buren, ondernemers en andere belanghebbenden konden afgelopen zomer tijdens twee bijeenkomsten meepraten. Voor hen is het belangrijk om iets te kunnen eten of drinken in het park op het terras. Het plaatsen van bebording heeft voor hen ook een meerwaarde.

Omdat het park een rijksmonument is, wil de gemeente de grond rondom de theekoepel niet verkopen, maar wel verhuren. Verhuur van de theekoepel zelf blijkt volgens de gemeente uit eerdere situaties lastig, omdat huurders vaak niet willen investeren in het gehuurde.

Vaarverbinding

Onderdeel van het plan is de mogelijkheid tot een aanlegsteiger voor kleine bootjes om zo een vaarverbinding naar het station en de haven mogelijk te maken.

Het park is een rijksmonument en veranderingen zullen dus getoetst moeten worden aan de regelgeving. Ook wordt het ontwerp voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie.

Voor de totale upgrade van het park Rams Woerthe is 150.000 euro beschikbaar, wat wordt gehaald uit het budget binnenstad.

Open podium