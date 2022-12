Wie zaten achter mishandeling van 31-jarige man in Steenwijk? ‘Dacht eerst dat ze fietsen in elkaar trapten’

Wooncon­cept verkoopt 44 woningen in Nijenstede Steenwijk aan Zorggroep Noorder­boog

Zorggroep Noorderboog neemt 44 zorgwoningen over van Woonconcept in het gebouw Nijenstede in Steenwijk. Daarmee wordt Zorggroep Noorderboog per 1 december 2022 eigenaar van alle appartementen in het gebouw.

