Willemsoord houdt onstuimig dorpsfeest: wind, regen en spelen

En niet te vergeten de wind, die de openingsdag van vrijdag aardig verstierde. Toch klinkt Danny Wardenier opgetogen, als hem zondagmiddag naar de verloop van het evenement wordt gevraagd. ,,We hebben aardig wat bezoek gehad, en hele delen van zaterdag was het toch droog. Een fikse bui, waardoor we de middagspelletjes even hebben stilgezet. Maar de optocht hebben we zonder regen kunnen doen."

Dorpsfeesten

De festiviteiten in Willemsoord zijn de laatste van een serie dorpsfeesten in de regio. In het koloniedorp werd het evenement doorgaans eerder in september gehouden, maar aangezien die data botsten met omliggende plaatsen is er voor gekozen een aantal weken op te schuiven. ,,Dat bevalt wel", zegt Wardenier. ,,We zitten nu niet langer met anderen in de knoop."

Of de veranderde datum van invloed is op het bezoekersaantal durft Wardenier niet te zeggen. Toch was het behoorlijk druk, en dat geeft aan dat een dorpsfeest in een buurtschap als Willemsoord - al met al 600 inwoners - de leefbaarheid op platteland vergroot. De voorzitter: ,,Mooi dat er toch ook veel bezoekers van elders komen. Ook inwoners die Willemsoord hebben verlaten en ergens anders zijn gaan worden. Tijdens zo'n weekend komen ze dan terug en slapen ze hier."

Wind