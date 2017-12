Het kerstmarktkoor trad in 2015 voor het eerst op en dat was volgens Kuiper ‘een geweldig succes’. Bij het selecteren van zangers voor deze editie van de kerstmarkt, die eens in de twee jaar plaats heeft, is gekozen voor inwoners uit alle geledingen van het voormalige koloniedorp. ,,Ik moest diverse aanmeldingen afzeggen omdat ze niet in Willemsoord wonen want dat is een voorwaarde. Probleemloos hadden we een koor van 50 personen op de been kunnen brengen.”