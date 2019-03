Willen Blokzieligers wel of geen ontsluitingsweg?

Al jaren pleiten Plaatselijk Belang Blokzijl, inwoners en diverse politieke partijen voor een ontsluitingsweg om het voormalige Zuiderzeestadje te ontlasten. De gemeenteraad van Steenwijkerland kan op z'n vroegst volgend jaar geld vrijmaken voor een ontsluitingsweg. Dat heeft het college onlangs geantwoord op vragen van D66 Steenwijkerland.

De ontsluitingsweg of rondweg moet het doorgaande en grote verkeer van de te smalle route door het historische stadshart halen. Deze route via de Kuinderstraat, Bierkade, Zeedijk, Brouwerstraat en Zuiderstraat is destijds aangelegd voor paard en wagen, en helemaal niet geschikt voor het huidige verkeersaanbod.

Simpel

De verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Blokzijl heeft deze week bij zeshonderd huishoudens in Blokzijl en omgeving een enquête in de bus gedaan. Met het verzoek het formulier voor 23 maart in te leveren bij de plaatselijke supermarkt of mfc De Ploats.

Voorzitter Steven de Jonge van de verkeerscommissie hoopt uiteraard dat alle zeshonderd formulieren ingevuld retour komen. Het invullen vergt niet veel tijd, de commissie vraagt alleen maar of iemand wel of geen ontsluitingsweg wil. ,,Er zijn in de loop der jaren al zoveel vragen en opties geweest, dat we hebben gekozen voor één simpele vraag.’’

Karakter

De leefbaarheid, het karakter van Blokzijl staat of valt met de komst van een ontsluitingsweg, stelt De Jonge. ,,Wat het aantal verkeersbewegingen betreft, hebben wij niets te eisen. Elke straat in Amsterdam is drukker. Maar het gaat om de leefbaarheid, het karakter van Blokzijl.’’

De verkeersvoorzitter vervolgt: ,,Wij willen het overtollige verkeer uit Blokzijl. Het is levensgevaarlijk, we mogen blij zijn dat er nooit een ernstig ongeluk is gebeurd. Voor vrachtverkeer langer dan 10,40 meter geldt een verbod. Of chauffeurs dat verbod niet zien of niet willen zien, het gaat regelmatig mis. Vorig jaar nog, toen een vrachtwagen vastzat op het kademuurtje. Stel nou dat er op dat moment een ziekenwagen nodig is of er is ergens brand...’’

Tracés

De verkeerscommissie zelf heeft een voorkeur voor ontsluitingsroute 1: tracé Kanaalweg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande wegen. De tweede variant, tracé Stadsrandzone, ligt een stuk verder van Blokzijl. En is meteen anderhalf miljoen euro duurder. Medio 2018 heeft ingenieursadviesbureau Sweco becijferd dat de globale kosten tussen de 5,5 en 7 miljoen euro liggen.