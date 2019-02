'Wist u dat’: brievenbussen in Giethoorn geen afvalbak

‘Wist u dat een rolkoffer niet geruisloos is?’ Schijnbaar niet, en daarom heeft de ondernemersvereniging in de nieuwe Toeristische Gids Giethoorn aan de hand van op het oog retorische vragen een soort gedragsreglement opgesteld. In het Nederlands, het Engels en het Chinees, om de stroom toeristen in goede banen te leiden. Rolkoffers? ‘Bruggetje genaderd? Til dan 's avonds uw rolkoffer even op.’

Ronald de Boer heeft een reclamebedrijf in Giethoorn en zorgde voor de nieuwste toeristische gids. In samenspraak met ondernemers, bewoners en de gemeente Steenwijkerland. Alle bezienswaardigheden van Giethoorn staan erin vermeld met op pagina 3, 5 en 7 respectievelijk in het Nederlands, Engels en Chinees de spelregels. Met een vleugje humor omschreven, erkent De Boer, omdat het natuurlijk wel gezellig moet blijven en iedereen welkom is. Dat laatste is trouwens ook een ‘wist u dat'. ,,Aan de hand van de commotie die er soms is tussen inwoners van Giethoorn en toeristen leek het ons verstandig iedereen een beetje over het dorp te informeren. Als je Chinezen er op wijst dat het even anders moet, kun je irritatie voorkomen.”

你知道吗

‘Wist u dat huurboten geen botsauto's zijn, die proberen we liever uit op de kermis’, staat er. En: ‘Did you know that sailing a boat is an art in itself’, waarna wordt geopperd om iedere bootbestuurder rechts te laten varen. In het Chinees - ‘wist u dat’ wordt daar als ‘你知道吗’ geschreven - wordt bovendien aandacht gevraagd voor de brievenbussen in het dorp. De Boer: ,,Soms weten mensen niet wat het is, waardoor ze denken dat het om een afvalbak gaat. We willen de toeristen op een grappige manier laten weten dat Giethoorn geen attractiepark is, waar iemand op het einde van de dag langsloopt om al het afval op te ruimen.”

Rolkofferrun

Het geratel van de rolkoffers zorgt soms ook voor ergernis, hoewel het dorp er afgelopen voorjaar zelf de draak mee stak door een echte ‘rolkofferrun’ over de bruggetjes en paadjes te houden. ,,Het is ook niet dat zoiets nu om de haverklap gebeurt. Maar als ze voor je huis langs rijden hoor je het wel degelijk. En bij bruggetjes dan net iets harder. Nou, als iedereen dan even zijn koffer optilt heb je weer een irritatiepuntje verholpen.”

