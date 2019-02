Wist u dat een brievenbus in Giethoorn geen afvalbak is?

Ronald de Boer heeft een reclamebedrijf in Giethoorn en zorgde voor de nieuwste toeristische gids. In samenspraak met ondernemers, bewoners en de gemeente Steenwijkerland. Alle bezienswaardigheden van Giethoorn staan erin vermeld met op pagina 3, 5 en 7 respectievelijk in het Nederlands, Engels en Chinees de spelregels. Met een vleugje humor omschreven, erkent De Boer, omdat het natuurlijk wel gezellig moet blijven en iedereen welkom is. Dat laatste is trouwens ook een ‘wist u dat'. ,,Aan de hand van de commotie die er soms is tussen inwoners van Giethoorn en toeristen leek het ons verstandig iedereen een beetje over het dorp te informeren. Als je Chinezen erop wijst dat het even anders moet, kun je irritatie voorkomen.”