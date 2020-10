Woning beschoten in Steenwijk, politie zet gebied af

Afgelast corso levert VENO Vollenhove een opgepoetst sportpark op

10 oktober Hosanna-stemming in Vollenhove! Sportvereniging VENO beleeft geweldige tijden. Het eerste elftal staat na drie speelronden ongeslagen bovenaan in de noordelijke tweede klasse zondag, het hoogste niveau ooit waarop de roodwitten spelen. En de club meldt trots dat er een enorme metamorfose gaande is op sportpark De Benten. Met dank aan het door COVID19 afgelaste bloemencorso.