Woningbouw op terrein Oude Zuiderschool in Giethoorn: kinderopvang blijft tot mei 2023

Op de locatie van de Zuiderbasisschool in Giethoorn moeten woningen komen. Sinds de opening van de nieuwe fusieschool De Punter wordt op de voormalige locatie geen les meer gegeven. Wel is er nog kinderopvang. Die kan er tot mei 2023 blijven.

Dat heeft de gemeente Steenwijkerland donderdag gemeld in een persbericht. Volgens wethouder Melvin Smit (BGL) is woningbouw op de locatie van de Zuiderbasisschool ‘een nadrukkelijke wens vanuit het dorp. Begrijpelijk, want er ligt een forse opgave als het om de bouw van nieuwe woningen in Giethoorn gaat.’

Bij de woningbouwplannen zijn onder meer omwonenden en de plaatselijke belangenvereniging ’t Gieters Belang betrokken. Volgens de wethouder sluit zo’n woningbouwinvulling aan bij de Toekomstvisie Giethoorn en de Steenwijkerlandse woonagenda.

Starters en ouderen

Met name de behoefte voor nieuwe woningen voor starters en ouderen is groot, zegt Smit. Hij wijst ook op de schaarse ruimte in Giethoorn: ‘Dat betekent dat je ook moet kijken naar herontwikkeling van locaties zoals deze. Wat ons betreft leent deze locatie zich uitstekend voor een structurele invulling als woningbouwlocatie.’

Kinderopvang

Dat de nieuwe fusieschool inmiddels open is, betekent niet dat de Zuiderschool helemaal leeg is. Twee leslokalen zijn nu in gebruik door kinderopvang Kaka, die daarvoor een overeenkomst had met stichting Op Kop. Kaka had bij de overgang naar de fusieschool nog geen nieuw onderkomen gevonden, inmiddels wel. Waar die locatie zich bevindt, is niet bekendgemaakt.

Wel dat het onderkomen nog in gereedheid moet worden gebracht voor kinderopvang. Die tijd krijgt Kaka van de gemeente: de opvang kan tot uiterlijk 31 mei 2023 in de Zuiderschool blijven. Wethouder Melvin Smit: ‘Dat mes snijdt aan twee kanten, want zo blijft een deel van het gebouw gebruikt en daarmee beheerd.’