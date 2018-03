Woningen Kornputkwartier als warme broodjes

We schrijven 2009 als de eerste woningen in het Van den Kornputkwartier in Steenwijk in de verkoop gaan. Precies op het moment dat de huizenmarkt zwaar onder vuur ligt vanwege de financiële crisis. Een kleine tien jaar later zijn driehonderd woningen verkocht.

De verkoop van de driehonderd woningen en kavels in Steenwijks jongste wijk op het voormalige terrein van de Johan van den Kornputkazerne is donderdag reden voor een feestje. Onderdeel van de feestelijkheden zijn de onthulling van een boom en zitbank door Steenwijkerlands wethouder Oene Akkerman, de lancering van de nieuwe website Kornputkwartier en een verkoop- en informatiebijeenkomst voor acht levensloopgeschikte woningen en een twintigtal nog beschikbare vrije bouwkavels.

Projectleider René Binnenmars is namens de gemeente Steenwijkerland net na de bouw van de eerste woningen betrokken bij het Van den Kornputkwartier. ,,Het project is begonnen aan het begin van de woningbouwcrisis. Daar hebben we echt wel last van gehad, maar de woningcorporaties hebben juist toen wel door gedaan. Daardoor heeft het misschien iets meer een verstedelijkte uitstraling gekregen", aldus Binnenmars.

Momenteel gaan twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels als warme broodjes over de toonbank. In totaal worden 480 woningen in het Van den Kornputkwartier gebouwd. Daarmee is Steenwijks jongste wijk als het goed is over vijf jaar vol. ,,Wij koersen op einddatum 2023."

Het markante poortgebouw van de Johan van den Kornputkazerne is intact gebleven en herbergt nu veertig wooneenheden. ,,Woningcorporatie Omnia heeft met name de herontwikkeling van de defensiegebouwen gedaan", weet Binnenmars.

Samen met collega-corporatie Woonconcept heeft Omnia in totaal 140 wooneenheden in het Van den Kornputkwartier gebouwd. De gemeente Steenwijkerland koerst op 30 procent sociale huurwoningen. ,,En daar voldoen we in het Kornputkwartier royaal aan", zegt de projectleider.

Tijdens de feestelijkheden donderdag hebben projectontwikkelaar Van Wijnen Noord, de gemeente en (toekomstige) wijkbewoners onder meer aandacht voor de landelijke woningen. Aan de kopers van deze acht woningen de starthandeling voor de bouw te verrichten.

Van Wijnen Noord kan nog vijftig woningen in het Van den Kornputkwartier bouwen, weet Binnenmars. De gemeente heeft nog circa honderd kavels beschikbaar voor vrije woningen en twee-onder-een-kappers.

De rotonde die in de Meppelerweg is aangelegd om voor een veilige verkeersontsluiting vanuit de nieuwe wijk te zorgen, is volgens de projectleider een goede zet geweest. En in april gaat de Johan Willem Frisolaan, de weg tussen Steenakkers en de rotonde in de Meppelerweg, op de schop. Deze wordt voorzien van de definitieve bestrating.