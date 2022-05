Woningstichting wil met bewoners in Steenwijk en Meppel in gesprek over leefbaarheid

Stichting Woonconcept gaat komende maand in Meppel en Steenwijk in gesprek met bewoners over leefbare buurten en wijken. De vraag wat de woningstichting kan doen aan een leefbare woonomgeving staat daarin centraal.

Op donderdag 16 juni is er een bijeenkomst op het kantoor van Woonconcept aan Blankenstein 560 in Meppel. Op dinsdag 21 juni is Steenwijk aan de beurt met een avond bij wijkactiviteitencentrum de Korf aan Gasthuislaan 84.

Leefbaarheid is volgens Woonconcept ‘de mate waarin de woning en woonomgeving passen en aansluiten bij de wensen en eisen die de bewoners daaraan stellen’. ,,We willen bewoners meer aan het stuur zetten en invloed geven waar dat kan”, vertelt Marija Bjelobrk van Woonconcept. ,,Samen met collega’s en samenwerkingspartners werken we aan een visie op leefbaarheid. Daarin spreken we af wat we doen en op welke manier. Maar het gaat om de leefomgeving van onze bewoners. Het is voor ons heel belangrijk om dat samen met hen af te spreken.”

Huurders van Woonconcept, maar ook inwoners van buurten waar die stichting veel woningen verhuurt, zijn welkom om mee te praten in Meppel en Steenwijk. De bijeenkomsten starten om 18.00 uur en zijn inclusief een maaltijd. Rond 20.30 uur is het afgelopen. Aanmelden kan via info@woonconcept.nl of 088-6162000.