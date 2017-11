Zaak Erol in Opsporing Verzocht

Brandende auto

Erol werd in februari 2010 als vermist opgegeven. De auto van de van oorsprong Turkse Erol werd in maart zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk zijn armen en benen in een zak aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden. Ook toen besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Inmiddels houdt de politie er rekening mee dat Halil Erol om het leven is gebracht omdat hij op een of andere manier betrokken was bij een conflict in kringen van de hennephandel.