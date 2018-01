Zaalvoetbaltoernooi Vollenhove helpt al 25 jaar om de winter door te komen

De muziek in de sporthal gaat aan, de koppies van de voetballers staan op scherp. Het is belangrijk om nu te scoren. Op de klanken van feestmuziek van artiesten als Snollebollekes en Het Feestteam tellen doelpunten dubbel. Als de spelers zich er niet door laten afleiden kan zomaar eens het beslissende doelpunt gemaakt worden. Gastheer VENO weet uitgerekend onder de muziek de finale van de 25e editie te beslissen.

Het is een vast onderdeel in wedstrijden van het regionaal zaalvoetbaltoernooi in Vollenhove. Tijdens de wedstrijden gaat een paar keer een halve minuut de muziek aan en dan telt het doelpunt dubbel. ,,Dan doe je wel een stapje extra om te zorgen dat je juist dan scoort”, legt VENO-speler Jod Zomerman uit. ,,Het geeft een bepaalde nervositeit en een extra dimensie. Het is vanuit de basketbalwereld gekomen”, zegt organisator Ernst in ’t Veld.

Strafschoppen

Het toernooi in Vollenhove in de voetballoze maanden op het veld is geen gewoon toernooi, want het heeft enkele Amerikaanse invloeden. Bij het evenement afgelopen weekend zijn in sporthal De Burght ook shoot-outs. Als er na de reguliere speeltijd geen winnaar is, worden geen strafschoppen genomen. In plaats daarvan moet een speler vanaf de middenlijn met de schijnwerpers op zich gericht binnen vijf seconden de bal in het net zien te krijgen.

Vrijdag- en zaterdagavond waren voorronden met elke avond vijf andere teams, zondagmiddag speelden zes teams de finalepoule. Naast VENO doen in Vollenhove op de finaledag Tonego uit Luttelgeest, RKO uit Rutten, Meppel, Kraggenburg en SV Marknesse mee. Het zijn allemaal teams die normaal buiten op (kunst)gras spelen. ,,Ze komen elkaar in het seizoen dus vaker tegen”, legt In ’t Veld van de organisatie uit. ,,VENO heeft dit opgezet om de winterperiode te overbruggen.”

Gejuich

Vaak klinkt er een applaus van de tribune bij een doelpunt, maar als de plaatselijke trots scoort gaat er luid gejuich door de zaal heen. Zo ziet ook Zomerman. In zijn eigen woonplaats weet de 19-jarige voetballer van VENO bij de eerste wedstrijd op de finaledag vlak voor tijd het beslissende doelpunt te maken. Met 1-0 is het eerste elftal van VENO te sterk voor Tonego. ,,In je woonplaats is het altijd leuk om te laten zien wat je kunt”, zegt Zomerman na afloop tevreden.

De tribunes in De Burght zijn met meer dan honderd belangstellenden goed gevuld. ,,Van ons wordt wel verwacht dat we winnen”, vertelt Zomerman. ,,Vorig jaar deed ik voor het eerst hieraan mee, toen werden we eerste. Op het veld buiten kan je gedoseerd voetballen en je acties uitkiezen. Hier moet je vol gaan zolang je speelt.”

Winnaar