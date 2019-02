Zangeres Sigrid Hof zet benefiet op in Steenwijk voor chronisch zieke Anne (18)

Regelmatig bezingt ze vurige hartenwensen van anderen. Nu heeft Steenwijks zangeres en stemcoach Sigrid Hof er zelf één: het leven van de familie Timmerman uit Oldemarkt een stukje lichter maken. Financieel in elk geval. Want door de chronische ziekte, peperdure operatie en kostbare medicatie van hun dochter Anne (18) is de familie de wanhoop nabij.

Vorig jaar kwam ze bij toeval in contact met Niesje (48) en Andrien Timmerman (53), toen ze een vrouwenbingo in Willemsoord presenteerde waarvan de opbrengst ten goede kwam aan deze familie. Ze zijn de ouders van een gezonde zoon, Damon (20), plus twee zieke kinderen: Anne (18) en Bas (17). Hij heeft leukemie, zij een vorm van Lyme die behandelbaar is, maar in ons land niet wordt vergoed. De goedlachse brunette kampte als kind al met hersenvliesontsteking en bleek, na jaren van tobben en dokteren, de ziekte van Lyme te hebben in haar zenuwstelsel en bindweefsel. ,,Vorig jaar werd haar situatie riskant’’, vertelt Hof. ,,Dertigduizend euro was nodig voor stamceltransplantatie in Duitsland. Met acties werd veel geld opgehaald. Maar omdat de nood hoog was zijn ze versneld afgereisd en hebben nog geld moeten lenen.’’