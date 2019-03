Zeshonderd mensen bij informatiebijeenkomst Lelystad Airport

Zeshonderd mensen waren maandagavond aanwezig bij informatiebijeenkomst over Lelystad Airport in De Meenthe. De volle theaterzaal hoorde vijf sprekers die op uitnodiging van HoogOverijssel hun visie gaven op het toekomstige vliegverkeer boven Steenwijkerland. Na de pauze debatteerden provinciale politici hierover.

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland zei zich niet te willen mengen in het politieke debat, maar deed wel een oproep: ,,Dit onderwerp leeft enorm in Steenwijkerland. Voer eerlijke discussies en doe aan factchecking’’.

Wim Liesker van HoogOverijssel kreeg als eerste het woord van avondvoorzitter Judith van de Geer. De luchtvaartdeskundige uit Ossenzijl geeft een toelichting bij de vliegroutes, zoals die nu voorliggen en de situatie na de luchtruimherziening. Zijn betoog gaat gepaard met veel cijfers. Zo gaat hij ervan uit dat er over de Kop van Overijssel in 2023 dagelijks zeven tot veertien vliegtuigen zullen overvliegen.

Decibellen

Leon Adegeest van HoogOverijssel waarschuwt voor de neerslag van stikstof en CO2 boven de kritische waarde. Hij wijst op fouten in de studies die ten grondslag liggen aan het luchthavenbesluit. Volgens hem is geluid van de overvliegende vliegtuigen enkele decibellen hoger dan beschreven en is er niets te vinden over het gevaar dat vogels lopen om in botsing te komen met een vliegtuig.

Ondernemer Kees Baumann gaat in op de effecten van Lelystad Airport op de toeristische sector. ,,Rustig ontwaken in je tentje en buiten zitten is over en uit’’, beweert hij. Hij verwacht de vluchten namelijk vooral tijdens het hoogseizoen ’s ochtends vroeg en aan het begin van de avond. ,,Dit levert economische schade op voor de verblijfsrecreatie, horeca en winkels’’, legt hij uit.

Toerisme

Karin Stins van de Werkgroep Ongeruste Oldemarkters en Omgeving is naar De Meenthe gekomen omdat ze zich zorgen maakt dat het veel te druk in de lucht wordt als vanaf volgend jaar vanuit Lelystad Airport gevlogen gaat worden. ,,Dat is nadelig voor onze rust en het toerisme, extra vliegverkeer brengt vervuiling en toename van uitstoot CO2 met zich mee.’’

Cokkie Kraam uit Steenwijkerwold valt haar bij: ,,Ontzettend verdrietig word ik hiervan. Ik had gedacht hier oud te worden, maar dit is einde verhaal. Ik ben al verhuisplannen aan het maken’’, zegt ze met verontwaardiging in haar stem.

Ander geluid