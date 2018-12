In Steenwijk Noord zijn ze de verkeersoverlast en het lawaai door bussen, vrachtverkeer en tractoren door met name de Zigher ter Steghestraat helemaal beu. ,,We krijgen steeds meer het gevoel dat we op een industrieterrein wonen’’, zo merkte bewoonster Hennie Janssen op.

Janssen maakte dinsdagavond gebruik van het spreekrecht tijdens de politieke markt. Bij de herinrichting van de wijk is de rotonde aan de Paardenmarkt weggehaald. ,,Busonderneming Connexxion kon daardoor op die plaats de bocht niet goed meer halen, met als gevolg dat de buslijnen zijn omgelegd. Alle bussen rijden nu van twee kanten vanaf 's morgens vroeg bij ons door de wijk. Dat is elke zes minuten een bus.’’

Racebaan

Ook gebruiken vrachtwagens de wijk om naar de twee nabijgelegen industrieterreinen en bedrijven te komen. ,,Vrachtverkeer vanaf 06.00 uur voor je huis langs, en daarbij wordt er ook veel te hard gereden. De Zigher ter Steghestraat is een racebaan geworden.’’

Ze vraagt zich af waarom vrachtverkeer dat vanaf de A32 komt, niet de afslag Steenwijk Noord kan nemen. ,,Want de Ruxveenseweg is destijds toch aangelegd voor de bereikbaarheid van de industrieterreinen?’’

Aanrijdingen

Janssen spreekt ook van een onveilige situatie. Er zijn al een paar aanrijdingen geweest in de wijk tussen bussen van Connexxion en personenauto's. ,,Moet er echt eerst iets misgaan, voordat er wat aan gedaan wordt? Er is in deze straat ook heel veel bestemmingsverkeer, want School B, Thuiszorg en Auti-Start zitten er ook. Druk verkeer en jonge kinderen. We maken ons ernstig zorgen.’’

Ter hoogte van School B geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Voor de rest van de straat geldt 50 kilometer per uur. De meeste chauffeurs houden zich daar niet aan. ,,Sommige bestuurders klappen hier met snelheden van 80 kilometer per uur of nog harder langs.’’ Drempels als oplossing? Daar geloven de bewoners niet zo in. Janssen: ,,Want daar knallen ze gewoon overheen, dat maakt geen indruk. Betonnen bloembakken lijken ons een veel betere optie om de snelheid te remmen.’’

Toezegging