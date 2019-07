Zijn onze boeren, wegen en huizen klaar voor zomers van 40+?

Ons bos

Op zich maakt het voor de conditie van de bossen niet heel veel uit of het pakweg 35 graden of 40 is, zegt Michiel Schaap, ecoloog en boswachter van Natuurmonumenten rond Vorden in de Achterhoek. ,,Voor de bossen is de waterhuishouding van groot belang. Aanhoudende droogte is eigenlijk een groter probleem dan pieken met 40 graden, zoals deze week. Bomen kunnen wel tegen die temperatuur. Het risico op bosbranden stijgt natuurlijk wel bij deze temperaturen. We houden de situatie scherp in de gaten.’’